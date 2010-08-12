Отец Мела Гибсона назвал Папу Римского геем и масоном

91-летний Хаттон Гибсон, ревностный католик, обругал Ватикан и назвал Папу Римского Бенедикта XVI геем. Хаттон Гибсон выразил недоумение по поводу того, что Католическая церковь занимается проблемой гомосексуализма, назвал сотрудников папской канцелярии «чудиками», а самого Папу – «скользким типом, гомосексуалистом и франкмасоном». Это далеко не первый скандал в семье Гибсонов. В 2003 году Хаттон дал интервью, в ходе которого задавался вопросом, как нацисты избавились от 6 миллионов еврейских трупов во время «вымышленного Холокоста», и утверждал, что «Аль-Каида» не имеет никакого отношения ко взрыву башен-близнецов ВТЦ, управляемому дистанционно.