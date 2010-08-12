Путина раскритиковали за полет на самолете-амфибии

Блогеры обвинили российского премьера в том, что он нарушил законы и правила пребывания на самолете. После полета Владимира Путина на противопожарном самолете-амфибии МЧС Бе-200 в Рязанской области 10 августа, активные пользователи интернета и ряд СМИ остро раскритиковали действия премьер-министра РФ. Один из блоггеров - советник губернатора Кировской области Алексей Навальный - обратил внимание, насколько законными были действия Путина на месте второго пилота: «Постороннее лицо находится в кабине. Сертификатов-разрешений-лицензий у гр. Путина В.В., надо полагать, не имеется. Почему кого попало за штурвал пускают?» Блогер обратился к специалистам в области авиации прокомментировать, подпадает ли этот полет премьера под действующие правила. «Вопрос о том, почему самолет Бе-200 отвлекают от работы и используют как аттракцион в парке Горького, оставим пока за скобками. Будем надеяться, что ВВП не увлечется хирургией и не начнет завтра, под вспышки фотокамер, делать операции на сердце в качестве «второго хирурга», - заключает Навальный. Блоггер viking_nord считает, что полет Путина нарушает как минимум Кодекс об административных правонарушениях - п.4 ст.11.5 «Управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им». Это влечет наказание в виде штрафа от 2 до 2,5 тысячи рублей. «Человека без летной подготовки, которую проходят годами, посадили за штурвал военного самолета пусть и вторым пилотом. Особо цинично звучат слова про экспресс-инструктаж», - пишет Навальный. Он провел параллель с катастрофой президентского самолета Леха Качиньского под Смоленском. «Он рисковал и жизнями людей - тех, кто был в самолете, спасателей в лесах и местных жителей. Не дай Бог, рухнул бы самолет, и что тогда? Это очень опасный пиар», - отметил блогер. Кроме того, блоггеры обратили внимание на то, что несмотря информацию информагентств о том, что Путин занял место второго пилота, на фото видно, что он сидит в кресле слева - то есть там, где сидит первый и главный пилот. Блогер Эрик Лобах пишет, что полет премьера на самолете-амфибии не должно вызывать симпатий у граждан страны. «Ну пожары же - это не карусели - чтоб на самолетах всяких кататься под телекамеры! В течение полутора месяцев правительство не смогло справиться с таким вызовом, показало полную профнепригодность в экстренных обстоятельствах - и никакой такой тупой пиар не поможет», - пишет он. Российские СМИ также отреагировали на полет председателя правительства. В частности, газета «Ведомости» в редакционной статье написала, что никакой необходимости для премьера лично тушить пожар не было. «Ему зарплату платят за правильную организацию деятельности министерств и ведомств, то есть за то, чтобы пожары тушили профессионалы, а не он лично», - отметили журналисты. Они подчеркнули, что над организацией визита Путина, проверкой техники, обеспечением охраны работали люди, которые могли бы в это время выполнять свою работу, в частности, тушить пожары. Зарубежные СМИ также не оставили событие в Рязанской области без внимания. Французская газета Le Point написала о том, как российские государственные информагентства освещали событие. По данным издания, они «были в экстазе». Между тем, австрийская Der Standart отметила, что небывалая жара и лесные пожары понизили рейтинги популярности правящего в РФ тандема, поэтому Путин и сел за штурвал самолета МЧС. Напомним, вчера, 10 августа, Владимир Путин принял непосредственное участие в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сев за штурвал самолета-амфибии Бе-200. Глава правительства РФ занял место второго пилота и руководил как забором воды в реке Ока, так и ее сбросом на горящие леса в окрестностях Рязани. Всего Путин находился за штурвалом около тридцати минут. За это время самолет выполнил два забора воды и два сброса на очаги пожаров. На каждый очаг было свергнуто по 12 тонн воды, что позволило погасить оба пожара.