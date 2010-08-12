Ксения Собчак купила дом за миллион

Российская телеведущая Ксения Собчак приобрела дом на Рублевке (Москва) пополам со своей мамой. Одну половину дома занимает Ксения, а другую - Людмила Нарусова. «Ксюша купила загородный дом в коттеджном поселке «Горки-8». Стоимость домов с участком там порой доходит до миллиона долларов», - поделились друзья Ксении, которых она уже пригласила на новоселье. Это не первая крупная покупка недвижимости Ксении Собчак. В прошлом году она стала обладательницей апартаментов в престижном районе Юрмалы. Ксения приобрела за 270 тысяч долларов квартиру на улице Калпака. Стоит отметить, что Cобчак не раз признавалась, что очень любит деньги. «У меня фобия нищеты. Я не умею собирать, откладывать, все время боюсь, что у меня будет страшная, костлявая бедность. Я очень люблю деньги и люблю их зарабатывать», - призналась в одном из последних интервью теледива.