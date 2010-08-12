В Германии появились разноцветные статуи Мартина Лютера

В городе Виттенберг установили около 800 разноцветных статуй немецкого богослова и одного из инициаторов Реформации XVI - начала XVII веков, Мартина Лютера. Автором проекта стал художник Оттмар Херль. Статуи Мартина Лютера красного, зеленого, синего и черного цветов простоят в Виттенберге до тех пор, пока памятник богослову, стоявший прежде на центральной площади города, не будет отреставрирован. Все цветные скульптуры выполнены по образцу оригинального памятника. Проект Херля уже вызывал недовольство у протестантских богословов, которые заявили, что разноцветные работы художника оскорбляют память Лютера и высмеивают его достижения. Работы Оттмара Херля и ранее неоднократно подвергались жесткой критике. Так, например, в 2009 году художник изготовил несколько сотен садовых гномов, вскидывающих руку в нацистском приветствии. На проект Херля, который является президентом Нюрнбергской академии художеств, обратила внимание немецкая прокуратура, начавшая расследование по подозрению в использовании художником запрещенной символики. Однако через несколько месяцев прокуратура сочла, что гномы Херля не пропагандируют идей нацизма.