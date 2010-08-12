От Пэрис Хилтон требуют 35 миллионов

Пэрис Хилтон не выполнила своих обязательств перед фирмой, производящей искусственные волосы. 35 миллионов долларов - иск на такую сумму подала в Верховный суд Лос-Анжелеса фирма Hairtech International. Ответчик - Пэрис Хилтон. Девушка три года назад заключила с этой конторой, занимающейся наращиванием волос, контракт. Она должна была стать лицом новой линии искусственных локонов Dream Catcher и, соответственно, заниматься рекламой. Чего не сделала. В документах, представленных юристами Hairtech, говорится, что Пэрис «появлялась на фото в журналах и на телевидении без волос их производства», и, более того, носила кудри конкурентов. Также в июне 2007-го светская львица загремела за решетку, и поэтому пропустила важную вечеринку, где должна была представлять продукты Hairtech. Ее неявки и возможные убытки, с ней связанные, в Hairtech оценивают на 6,6 миллионов. Плюс Пэрис получила как задаток 3,5 млн. Всего же несчастные производители искусственных волос потеряли из-за мисс Хилтон 35 миллионов доллров, которые и намерены вернуть через суд.