Директор аэропорта Борисполь попал в больницу после задержания

11 августа был задержан генеральный директор международного аэропорта «Борисполь» Борис Шахсуваров Как сообщает «Комсомольская правда в Украине», арестовывать Шахсуварова к нему в офис приехали работники СБУ, прокуратуры и бойцы «Беркута». После четырехчасовой беседы в кабинет попросили вызвать «скорую помощь». После допроса и предоставления санкции на арест Шахсуварову стало плохо. Директора аэропорта «Борисполь» под охраной отправили в больницу. В данный момент о здоровье и судьбе Шахсуварова ничего не известно. Милиция это задержание пока не комментирует. По информации источников «КП в Украине», Шахсуварова подозревают в хищении средств в особо крупных размерах. Так, в частности, утверждается, что во время строительства нового терминала «F» пропали несколько десятков миллионов.