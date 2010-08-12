Анджелина Джоли публично защитила Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон на Tonight Show With Jay Leno в рамках промо-тура своего выходящего на следующей неделе фильма "Больше чем друг" сказала, что сейчас такое время, когда обратиться в банк спермы это нормально и поэтому женщина спокойно может завести семью (ребенка) без помощи мужчины. Ведущий FOX News Билл О`Райли осудил любимицу Америки за такие на его взгляд антисоциальные слова, которые кажутся призывом и разрушают каноны семейственности. Дженнифер Энистон не стала пока никак комментировать осуждающую речь Билла О`Райли, а вот многодетная мать Анджелина Джоли, нынешняя возлюбленная и мать детей бывшего супруга Энистон Брэда Питта, уже прокомментировала осуждающую речь Билла О`Райли весьма в саркастическом тоне. Анджелина, которая своего первого ребенка усыновила будучи еще одинокой, посмеялась над ведущим FOX News и посоветовала ему тогда вслед за Дженнифер Энистон обвинить в разрушении канонов семейственности многомиллионных родителей-одиночек по всему миру, отдавших предпочтение организациям по усыновлению или банкам спермы, а не старым канонам