Бойфренд Пэрис Хилтон водит ее в дешевые забегаловки

На днях папарацци сфотографировали Пэрис Хилтон с новым бойфрендом, имя которого светская тусовщица отказывается называть, так как не хочет привлекатьк нему лишнего внимания. Возлюбленный, который, кстати, как обычный парень с окраин, предпочитает носить спортивные штаны и бейсболку, водит красавицу-миллионершу в обычные фаст-фуд забегаловки. «Я люблю, а это главное, - говорит Пэрис. – Я на все готова ради своего молодого человека. Если понадобиться, я даже пойду на драку!», сообщает «Экспресс-газета». Слышать такое из уст Пэрис очень странно. Во-первых, наследница очень насторожено относиться к еде и всегда блюдет диеты. Однажды просидев в кафе около десяти часов, Хилтон лишь выпила два литра воды с лимоном, чем поразила весь обслуживающий персонал. А во-вторых, наследница гостиничного бизнеса любит состоятельных молодых людей, которые могут выполнять все ее прихоти. Несколько лет назад Пэрис была в подобной ситуации - ее возлюбленным стал обычный разносчик пиццы, но их роман продлился всего две недели.