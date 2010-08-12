Венсан Кассель снова станет русским бандитом

Французский актер Венсан Кассель сыграет Кирилла, сына русского мафиози в продолжении криминальной драмы Дэвида Кроненберга «Порок на экспорт». Кассель подтвердил, что разговаривал об этом с Дэвидом Кроненбергом на съемочной площадке драмы о жизни психоаналитиков «Опасный метод». «Мы серьезно обсуждали «Порок на экспорт 2», — сказал актер. – Уже есть сценарий, причем очень хороший. Надеюсь, все получится. Мне кажется, что перед сиквелом Дэвид хочет снять другой фильм. Но я предупредил его, что до смерти хочу сняться в продолжении «Порока на экспорт» и, если честно, поработать снова с Вигго Мортенсеном и Дэвидом — это потрясающий опыт». Другим фильмом, о котором говорит Венсан, может стать «Космополис» с Колином Фарреллом и Марион Котийяр, съемки которого намечены на период с марта по май 2011 года. Это адаптация романа Дона ДеЛилло с бюджетом в 20,5 миллионов долларов, сценарий которой Кроненберг написал сам. Сиквелы не присущи Кроненбергу, но Кассель уверен, что на сей раз режиссер заинтересовался продолжением, поскольку можно исследовать новую территорию. «Думаю, именно поэтому Дэвид впервые в жизни решился на сиквел, — считает Венсан Кассель. — Ему кажется, что у персонажей еще есть развитие. Сценарий прекрасный. Часть действия будет разворачиваться в России».