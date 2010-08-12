Янукович поздравил шахтера, побившего рекорд Стаханова

Президент Украины Виктор Янукович поздравил Заслуженного шахтера Украины Сергея Шемука с выдающимся трудовым достижением. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. "Вдохновенным и самоотверженным трудом Вы приумножаете традиции Ваших славных предшественников, укрепляя экономический потенциал страны и ее энергетическую безопасность. Примите слова глубокой благодарности за высокое профессиональное мастерство, что является образцом служения своему государству”, - говорится в поздравлении Президента. Янукович пожелал Шемуку крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия и новых достижений в чрезвычайно важной для украинского народа работе. Как сообщалось, 9 августа в Дзержинске Донецкой области забойщик шахты Новодзержинская Шемук побил рекорд советского шахтера Алексея Стаханова, установленный в августе 1935 года. Шемук за смену нарубил отбойным молотком 170 тонн угля, превысив рекорд Стаханова на 68 тонн. Ему удалось перевыполнить задание всего участка, где обычно работают около 20 горняков.