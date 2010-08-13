Российского миллиардера «лоханули» на $2,9 млн

Миллиардер Виктор Вексельберг подал в Высокий суд Лондона иск против аукционного дома Christie's, обвинив его в торговле поддельными картинами. В своем иске бизнесмен утверждает, что приобретенная им в 2005 году за $2,9 млн картина Бориса Кустодиева Обнаженная в интерьере (Одалиска) является подделкой, сообщает The Daily Telegraph. В качестве доказательства Вексельберг отправил в суд результаты экспертизы, согласно которой, картина принадлежит кисти неизвестного художника, скопировавшего Кустодиева. Российский бизнесмен требует от аукционного дома вернуть деньги и выплатить ему компенсацию. Представители Christie's с этой экспертизой не согласны и намерены провести свою собственную. Однако фирма, представляющая интересы Вексельберга, утверждает, что еще в 2006 году просила Christie's отменить сделку, но аукционный дом заявил, что должен самостоятельно провести расследование инцидента. В итоге компания отослала картину в аукционный дом в 2009 году, но никакого ответа от Christie’s до сих пор не получила. Напомним, что Виктор Вексельберг входит в число самых богатых людей России и самых богатых евреев мира, по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $6,4 млрд.