Янукович впервые откроет легендарную ярмарку на Полтавщине

В этом году Сорочинскую ярмарку будет открывать президент. Виктор Янукович станет гостем ярмарки впервые, хотя представители Партии Регионов посещали ее и раньше. Напомним, свою работу ярмарка начнет 17 августа, но официальное открытие назначено на 18-е. Всего же она будет работать 7 дней. «О том, что президент хочет открыть нашу ярмарку, я еще не слышала, — сказала «Сегодня» директор ООО «Сорочинская ярмарка» Юлия Ермакова. — Кстати, никто из других политиков пока не заявлял о своем желании посетить нас в этом году, в том числе и Виктор Ющенко». Особый колорит нынешней ярмарке придаст японский уголок, организованный совместно с Украинско-японским центром. 17—19 августа будет демонстрация чайной церемонии (участие — 40 грн.), каллиграфии, оригами и фурошики (японский стиль упаковки вещей и подарков), мастер-класс по икебане (30 грн.). Будет также традиционный конкурс на самую длинную косу, решается вопрос о проведении Фестиваля борща. Для молодежи будет концерт, ночная дискотека и кино. Кстати, в этом году можно будет селиться не только у жителей села (стоимость проживания — от 50 до 150 грн. за сутки), но и приехать с собственной палаткой — на палаточный городок отведено около гектара, он будет в двух минутах ходьбы от ярмарки. За постой придется заплатить 20 грн. за все время пребывания.