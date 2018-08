Сестры Олсен мечтают одевать Мишель Обаму

Актрисы Мери-Кейт и Эшли Олсен признались, что были бы не прочь стать «придворными портными» и подбирать наряды для первой леди США. Актрисы и владелицы марки The Row, которая пользуется довольно большим успехом у покупателей в США, заявили о своем желании поставлять наряды супруге президента. «Я бы хотела, чтобы Мишель Обама носила The Row, - сказала Эшли. - Простые и хорошие вещи. Все производится в США. По-моему, это так патриотично». Напомним, что несколько лет назад близняшки Олсен запустили собственную линию одежды под названием The Row. Эта марка известна своими не очень демократичными ценами и оригинальным стилем. Как признаются сами девушки, The Row – смесь дорогих аксессуаров и приятных миловидных вещей. Вдохновение молодые дизайнеры черпают у Miuccia Prada и у легендарной модели и актрисы Лорен Хаттон.