Черновецкого хотят снимать в кино

13 августа 2010, 10:50

Мэрская семья Черновецких, похоже, решила податься в кино-шоу бизнес. В новом клипе «Почему?» молодого украинского певца Александра Фортадо «сыграли» два эксклюзивных семейных автомобиля — Porsche TechArt Степана Черновецкого и Rolls-Royce Леонида Михайловича. Это неудивительно, ведь сын мэра – товарищ певца. «Саша договорился о машинах, и на съемочной площадке на них ездил сам. Мы так поняли, что это обошлось ему абсолютно бесплатно, так как машины он одолжил. С автомобилями ему помог друг — Степан Черновецкий, но самого его или мэра мы не видели в день съемок», — сказал нам один из членов съемочной группы. Сам Александр Фортадо подтвердил нам, что автомобили одолжил, но у кого, сказать не захотел, дескать, это тайна. «Могу вам только подтвердить, что со Степой мы хорошо общаемся», — сказал нам певец. Впрочем, в скором времени самому Леониду Черновецкому поступит предложение от генерального директора «Национальной телекомпании Украины» Егора Бенкендорфа о съемках в украинской экранизации популярнейшего фильма «Звездные войны». «Я бы хотел, чтобы Леонид Михайлович сыграл роль главного героя Люка Скайвокера, чтобы он спасал галактику от зла. Специально ищу под этот фильм спонсоров, так что как только, так сразу же обращусь к Черновецкому с предложением», — сказал нам Бенкендорф. Правда, гонорар Леониду Михайловичу за игру в киноленте он не обещает, говорит, что «убедил бы мэра сыграть просто так, для повышения рейтинга». А вот, если Черновецкий начнет говорить на украинском, Егор Бенкендорф готов пригласить его даже на работу на «Первый национальный». «Леонид Михайлович удивительный человек, который находит любого зрителя. Его смотрят все — и тот, кто любит, и тот, кто нет. Так что его можно брать на любой проект, и это будет бомба! С огромным рейтингом! Я это хорошо понимаю, так что, если бы он согласился, я бы даже отдельно для него создал телепрограмму или шоу», — говорит Бенкендорф. Леониду Черновецкому, как мы писали, уже предлагали роль в фильме «Дау» о великом физике Льве Ландау. Он должен был сыграть одного из соратников физика или даже его учителя. Но задействовать Леонида Михайловича в фильме не удалось. «Нам тогда так и не поступило конкретного и внятного предложения о роли в ленте. Вот Леонид Михайлович и не снялся», — пояснила нам советник Черновецкого Марта Грымская.

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