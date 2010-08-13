Фиделю Кастро исполнилось 84 года

На Кубе Фидель Кастро отмечает 84 года. Он полностью выздоровел после тяжелой болезни и теперь сосредоточится на борьбе с угрозой мирового ядерного конфликта на фоне ситуации вокруг Ирана. Лидеру кубинской революции Фиделю Кастро в пятницу 13 августа исполняется 84 года. День рождения Кастро отметит полностью оправившимся после тяжелой болезни и сосредоточившись на борьбе с угрозой мирового ядерного конфликта на фоне ситуации вокруг Ирана. Напомним, июль 2010 года стал месяцем возвращения Фиделя к активной политической жизни. Кастро, перенесший операцию в 2006 году, в последние годы не посещал публичные мероприятия, однако выступал в местной печати со статьями из цикла "Размышления", а также встречался с политиками и общественными деятелями, посещающими его страну. Летом этого года, активно встречаясь с представителями местной общественности и выступая с кубинского телеэкрана, команданте предупредил о "неминуемой опасности" развязывания крупномасштабного ядерного конфликта, который может начаться, если американские и израильские войска нападут на Иран. Кроме того, 3 августа текущего года Фидель Кастро в своей новой статье от имени кубинского народа призвал президента США Барака Обаму сделать все для того, чтобы избежать ядерного конфликта на фоне ситуации с Ираном.