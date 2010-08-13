В Сорочинцах Януковича будут охранять полтысячи миллиционеров

Охранять порядок на Сорочинской ярмарке будут более 500 милиционеров. Об этом журналистам заявил заместитель начальника - руководитель милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в Полтавской области Александр Острянин. По его словам, из 500 милиционеров около 100 работников ГАИ будут контролировать ситуацию на дорогах. «Территорию Сорочинского поля круглосуточно будут патрулировать усиленные наряды. Ориентирование мобильных групп будет осуществляться с центрального сервера дежурной части, который будет получать информацию с четырех камер видеонаблюдения», - сказал он. Он также отметил, что во время ярмарки иностранные гости смогут также получить профессиональную консультацию работников паспортной службы. Исполняющий обязанности руководителя областной милиции Дмитрий Неклюдов отметил: "Задача каждого милиционера, который будет работать на Сорочинском поле, заключается не только в охране общественного порядка, но и в предоставлении адекватной помощи людям, которые обращаются к милиционерам!" В милиции добавили, что в этом году ярмарку посетят не менее 500 тыс. гостей. Как сообщалось, Национальная Сорочинская ярмарка будет проходить в Больших Сорочинцах Полтавской области с 17 по 22 августа 2010 года. Официальное открытие ярмарки запланировано на 18 августа в 11-00. 18 августа ярмарку посетит президент Украины Виктор Янукович.