Герман пішла працювати санітаркою у реанімацію

Заступник глави адміністрації президента працюватиме у Ніжинській лікарні за рахунок своєї відпустки, і ще кілька днів - за рахунок своїх вихідних. Ганна Герман Заступник глави адміністрації президента Ганна Герман 13 серпня прибула до Чернігівської області, щоб доглядати за вихованцями Ніжинського інтернату для дітей з ураженням центральної нервової системи, які знаходяться в реанімації. "Ганна Герман сьогодні приїхала в лікарню і сказала, що попрацює тут за рахунок своєї відпустки, і ще кілька днів - за рахунок своїх вихідних", - повідомило джерело в місцевій лікарні. Нагадаємо, у Ніжинському дитячому інтернаті (Чернігівська область), де перебувають діти з ураженнями центральної нервової системи, 11 серпня було зареєстровано смерть п’ятьох дітей від невстановленої вірусної інфекції. Усі померлі віком від 10 до 19 років. Крім того, на ранок 12 серпня в реанімації Ніжинської міської лікарні перебувають 4 дитини. За даними лікарів, стан хворих - тяжкий. Президент Віктор Янукович висловив занепокоєння трагічним випадком загибелі дітей в інтернаті у Ніжині та доручив вжити заходів для з’ясування ситуації. Відповідні доручення президент зробив зокрема Генеральній прокуратурі та Міністерству охорони здоров’я. Нагадаємо також, раніше Ганна Герман заявляла, що планує тиждень своєї відпустки використати для роботи санітаркою в лікарні для бідних. Деякі лікарні навіть виявили бажання побачити у себе ініціативну волонтерку. Так, наприклад, у донецьких лікарнях заявили, що із задоволенням узяли б Герман на роботу - робити клізми, змивати кров з підлоги в операційних та допомагати носити небіжчиків.