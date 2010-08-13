Левочкин проводит кастинг в офисе Януковича

Глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин распорядился провести конкурс на замещение вакантной должности в Администрации Президента. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства. Объявляется конкурс на замещение вакантной должности главного консультанта отдела организации брифингов, пресс-конференций, комментариев управления организационной работы Главного управления по вопросам коммуникаций, которая относится к III-й категории должностей госслужащих. «На конкурсную комиссию Администрации Президента Украины возлагается задача провести конкурс на замещение вакантной должности в соответствии с установленным порядком. На отдел кадров управления организационного обеспечения - подготовить материалы для публикации объявления о проведении конкурса в газете «Урядовый курьер»», - отмечает пресс-служба.