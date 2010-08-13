Азаров приказал написать книгу о стахановцах

Правительство утвердило план мероприятий по празднованию в 2010 году 75-летия стахановского движения Кабинет министров поручил Луганской областной государственной администрации подготовить и издать в 2010 году книги об истории стахановского движения. Об этом говорится в распоряжении Кабмина 1630 от 11 августа. Данным документом правительство утвердило план мероприятий по празднованию в 2010 году 75-летия стахановского движения. План также предусматривает проведение торжественных мероприятий по случаю годовщины основания стахановского движения, спортивных соревнований и выставок. Кроме этого, Кабмин поручил отремонтировать музей стахановского движения и упорядочить места, связанные с его историей. Для реализации мероприятий правительство создало организационный комитет, в который вошли 14 человек.