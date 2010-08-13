Мэр Мариуполя устроил под своими окнами пляж

К фонтану у мэрии города завезли песок и установили 4 зонта и столько же скамеек В Мариуполе власти разрешили местных жителям купаться в фонтане, который расположен возле здания горсовета. Идея отойти от стереотипов принадлежит городскому голове Юрию Хотлубею. Для удобства отдыхающих в фонтане разместили ступеньки, и теперь все желающие смогут безопасно попасть в бассейн и, таким образом, почувствовать себя европейцами, для которых купание в фонтанах летом - давняя традиция. Как отметил Хотлубей, он с интересом наблюдал из окна за тем, как на детской площадке резвилась детвора, а теперь здесь можно будет не только играть, но загорать и купаться. Сюда завезли песок и установили 4 зонта и столько же скамеек. Фонтан наполнен водой на 50 сантиметров, его обещают регулярно чистить.