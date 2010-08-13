Каськив презирает Интернет-комментаторов

Народный депутат от «Нашей Украины – Народной самообороны» Владислав Каськив презирает тех, кто пишет комментарии к статьям в Интернете. Об этом он сказал в эфире телеканала ТВі. «Я презираю людей, которые изливают свою желчь в заметках к статьям. Из массы моих знакомых, которых я уважаю, я не знаю таких, кто этим страдает, из-за того, что эти все люди заняты, они концептуально сформированы и так далее. Что человек хочет высказать комментариями к статьям, мне не понятно», - приводит слова Каськива proUA. Каськив является лидером партии «Пора». Недавно он начал работать под руководством Виктора Януковича, став председателем рабочей группы по национальным проектам, входящей в Комитет по экономическим реформам.