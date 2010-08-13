От Германии вернуть долги Гитлера

В США Апелляционный суд постановил принять к рассмотрению жалобу группы инвесторов, которые требуют от Германии вернуть с процентами займы, предоставленные ей после Первой мировой войны Выплаты по этим займам были прекращены в 1933 году после прихода к власти Адольфа Гитлера. Суд постановил, что жалобу нельзя отклонить на том основании, что Германия является суверенным иностранным государством. Адвокат истцов Майкл Эльзнер заявляет, что его клиенты требуют погашения займов с накопившимися по ним процентами. Требуемая американцами сумма превышает 450 миллионов евро, передает AFP. По данным агентства, займы были предоставлены Веймарской республике по окончании Первой мировой войны на финансирование работ по восстановлению. Но после прихода к власти Гитлера выплаты были прекращены, сообщает Лента.ру. В ходе судебных процессов по делу об этих займах представители немецких властей заявляли, что часть выплат была осуществлена после окончания Второй мировой войны. Кроме того, многие долговые обязательства по делу были украдены советскими солдатами. Жалоба будет рассматриваться в суде Майами. Все истцы представляют компанию World Holdings, главный офис которой находится в городе Тампа (штат Флорида). Посольство Германии в США пока не комментирует решение суда.