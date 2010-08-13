День рождения Клюев отметил на работе

Первым именинника поздравил президент - причем лично. Встреча проходила в президентском кабинете. В своем поздравлении Янукович оценил личные и деловые качества Клюева, настойчивость и ответственность в решении вопросов государственной важности, а также способность оперативно и качественно выполнять поставленные задачи. Остальные поздравления Клюев, который во время отпуска Николая Азарова исполняет обязанности главы правительства, принимал уже на рабочем месте. Практически все министры, находящиеся ныне в Киеве, а также некоторые губернаторы сочли своим долгом принести вице-премьеру букет. От Кабмина министры вручили совместный подарок. Какой именно - не признались, но заверили: очень оригинальный! - Таким людям, как Андрей Петрович, что-то простое не подаришь, - пояснил министр культуры Михаил Кулиняка. Сам же он от себя лично презентовал шефу книги.