Екс-мер Львова Любомир Буняк записав музичний альбом

Екс-мер Львова і потенційний кандидат на посаду міського голови Любомир Буняк випускає сольний альбом, який уже найближчим часом з'явиться на полицях музичних магазинів. Про це Буняк повідомив сьогодні, 13 серпня, у коментарі львівській "Західній інформаційній корпорації". "Справді, я випускаю диск, зараз він на стадії завершення. Уже записано 14 пісень і сьогодні буде записана ще одна - "Осіннє золото". Одна із записаних мною пісень мені не подобається, точніше, вона більше для жіночого голосу, тому до диску увійде саме 14 пісень", - розповів Буняк. Відповідаючи на запитання, що спонукало його до запису альбому, екс-мер Львова відповів так: "Я думаю, що маю відповідний рівень вокалу, а також уже настав час пожити для душі". Він запевняє, що спочатку планував масово не тиражувати диск, а випустити його "тільки для себе, для душі й для родини", але коли побачив, що у Львові є резонанс із приводу такої події, то диск продаватиметься. "Це мелодійні народні українські пісні. Диск із записом на 50 хвилин, що дає змогу зручно слухати в машині під час поїздки. Є, щоправда, одна російська пісня, але вона також дуже мелодійна для звучання", - додав Буняк. Він також пообіцяв надати журналістам можливість послухати диск, адже, з його слів, не вміє відмовляти журналістам. Він додав, що окремі пісні вже можна прослухати в Інтернеті, а також на одній з радіостанцій Львівщини. Крім диска, Буняк також написав книгу своїх мемуарів. Її можна буде придбати на Форумі видавців у Львові.