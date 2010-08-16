Семья бывшего президента России Бориса Ельцина готовится к свадьбе

По данным издания Life News, женится 29-летний внук Бориса Николаевича — Борис Виленович Ельцин, сын Татьяны Юмашевой и ее первого мужа — однокурсника по МГУ Вилена Хайруллина (вместе они прожили всего два года). Себе в жены один из завидных холостяков Москвы берет 22-летнюю манекенщицу Елену Максимову, которую три месяца назад отбил у своего друга. Знакомы же Борис и Елена около трех лет, а встретились в ночном клубе. «Борис ей никогда не нравился ни внешне, ни по характеру, но через какое-то время между ними вспыхнули чувства, и она ушла к нему, хотя любила другого», — рассказала Life News подружка Елены. На безымянном пальце Елены уже красуется кольцо, а на днях пара улетела на один из средиземноморских курортов Европы. Если все сложится удачно, свадьбу Ельцин отгуляет через полгода в Москве. О будущей невестке Юмашевой известно, что она из простой семьи, всю жизнь прожила в Подмосковье, в городке областного подчинения Долгопрудный. До знакомства с Еленой Борис долгое время встречался с дочкой известного в Москве ресторатора по имени Нелли. Пять лет назад он сделал предложение руки и сердца дочери дагестанского поэта Расула Гамзатова Шахри Амирхановой. Но пара отменила помолвку.