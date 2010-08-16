Фото голой Пэрис Хилтон попали в сеть (ФОТО)

Скандальная светская львица Пэрис Хилтон (Paris Hilton) в очередной раз решила продемонстрировать всем свои обнаженные формы. Звезда загорала топлесс на яхте в Сан-Тропе, куда моментально прибыли лучшие лос-анджелесские папарацци. При виде фотокорреспондентов Пэрис ничуть не смутилась и продолжила принимать солнечные ванны в полуобнаженном виде. Видимо, наследница гостиничной империи уже не комплексует по поводу маленького размера груди. К тому же, терять ей нечего – весь мир уже и так видел ее обнаженное тело.