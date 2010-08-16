Абрамович шокував футболістів "Челсі"

Між власником "Челсі" Романом Абрамовичем і гравцями може спалахнути конфлікт, повідомляє The Sun. На загальнокомандних зборах клубу стало відомо, що відтепер бонусних виплат за кількість зіграних матчів і за результати в кожній грі більше не буде. "Гравці дуже розчаровані такими рішенням і між ними і Абрамовичем назріває серйозний конфлікт. Для футболістів це рішення стало шоком", - заявило джерело всередині клубу. Тепер гравці будуть отримувати бонуси тільки за перемогу в Лізі чемпіонів, чемпіонаті Англії і Кубку Англії. Причому ці виплати будуть значно меншими, ніж раніше.