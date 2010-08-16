Янукович наградил Мартынюка на день Рождения

Президент Украины Виктор Янукович наградил первого вице-спикера парламента Адама Мартынюка орденом князя Ярослава Мудрого IV степени. Соответствующий указ глава государства подписал 16 августа, сообщает его пресс-служба. Коалициант награжден "за выдающийся личный вклад в развитие независимого Украинского государства, многолетнюю плодотворную законотворческую и общественно-политическую деятельность". Ранее Янукович подарил на день рождения орден князя Ярослава Мудрого Генпрокурору Александру Медведько, депутату-"регионалу" Владимиру Малышеву - орден за Заслуги. Отметим, что Адаму Мартынюку в августе исполнилось 60 лет.