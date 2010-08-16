Президент Обама поплавал в водах Мексиканского залива (ФОТО)

В субботу, 14 августа, президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель и дочерью Сашей отправился во Флориду, в Панама Сити Бич. Целью поездки был не только отдых с семьей. Американский президент встречался с местными бизнесменами и представителями властей, чтобы, как сообщает пресс-служба Белого дома, «ободрить их и поощрить американцев к поездкам на отдых на побережье (Мексиканского) Залива». Под прицелом камеры Пита Сауза, личного фотографа президента, Барак Обама с Сашей погрузился в воды Мексиканского залива, тем самым демонстрируя, что купание в этих водах уже безопасно и последствия катастрофического разлива нефти не ощущаются. Отметим, что для купания Обама выбрал пляж «Аллигатор» в Панама Сити Бич, расположенный в сотнях километров от эпицентра экологического бедствия в Луизиане. Но многие американцы этим летом в принципе отказались от планов отдыха на побережье Мексиканского залива, так что «президентский заплыв» имел определенное пропагандистское значение. На лентах информационных агентств снимок Барака и Саши соседствует с фотографиями о продолжающейся операции по очистке побережья Мексиканского залива. Напомним, что нефтяная платформа Deepwater Horizon, принадлежащая компании British Petroleum, затонула 22 апреля – спустя два дня после взрыва в зоне бурения, унесшего жизни 11 сотрудников компании. Авария привела к образованию гигантского нефтяного пятна в результате утечки нефти. Данная экологическая катастрофа стала самой крупной в истории США. ВР уже потратила на ликвидацию последствий катастрофы около 6 миллиардов долларов, часть из которых была выплачена в качестве компенсации пострадавшим – физическим и юридическим лицам. Для покрытия убытков, нанесенных разлитием нефти, ВР распродала свои активы в США, Азии и на Ближнем Востоке на общую сумму в 10 миллиардов долларов. Согласно данным Береговой охраны США, в операции по очистке Мексиканского залива от нефти задействованы 5.600 морских судов различного размера и назначения. Также в операции участвуют сотни вертолетов, бульдозеров, военных грузовиков и тысячи ученых, работников и добровольцев. По оценке экспертов, преодолеть последствия данной экологической катастрофы пока не удалось и вряд ли удастся в ближайшее время.