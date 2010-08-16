Сын экс-премьера Японии написал книгу о московских пробках

Сын бывшего японского премьера Юкио Хатоямы написал книгу о проблеме автомобильных пробок в Москве. Как сообщили осведомленные источники в Токио, ее презентацию намечено провести в российской столице 26 августа. Специально для участия в ней в Москву приедет и бывший глава правительства в Японии. Его сын, 34-летний Киитиро Хатояма с февраля 2008 года преподает в Высшей школе бизнеса МГУ и попутно профессионально занимается дорожным движением в Москве, поскольку еще в Японии защитил диссертацию по транспорту и городскому хозяйству. Осенью прошлого года он представил правительству российской столицы свои рекомендации, направленные на смягчение проблемы пробок. Тогда и возникла идея изложить эти предложения в виде книги, рассчитанной на широкого читателя.