Линдси Лохан в тюрьме подружилась с убийцами

Дина Лохан - мать 24-летней Линдси - пришла в пятницу в студию канала NBC, и многое рассказала ведущему Мэтту Лауэру о судьбе своей непутевой дочки. Напомним, актриса в июле угодила за решетку. Вообще история началась давно: несколько лет назад Лохан осудили условно за то, что она находилась за рулем в пьяном виде и врезалась в бордюр. В этом году оказалось, что она нарушала установленные судом правила: продолжала бухать, пропускала антиалкогольные лекции, которые ей прописали, не являлась вовремя в суд, чтобы там отметиться. Дошло до того, что Линдси прицепили на ногу специальный браслет, контролирующий количество алкоголя в крови. Но актриса сжульничала и перед очередной попойкой сняла браслет, - а потом, невинно моргая, сообщила, что он свалился сам. Суд устал терпеть эти выходки и приговорил Линдси к 90 дням тюремного заключения. Фотографии девушки, расплакавшейся в зале суда, обошли таблоиды всего мира. По счастью, за решеткой Лохан отсидела всего две недели, а оставшийся срок проведет в реабилитационном центре для пьяниц и наркоманов, где от антиалкогольных лекций будет уже никак невозможно ускользнуть. Мать сейчас рассказывает, что Линдси решила после выхода из клиники покинуть Калифорнию и переселиться в Нью-Йорк. Она также сказала, что дочь чувствует себя замечательно. «Она прошла через очень многое. Судья обошлась с ней крайне жестко. Линдси находилась в одной камере с людьми, обвиненными в убийстве, и со многими даже подружилась». Ведущий спросил: как же мать не заметила, что дочка пошла по наклонной? «Ну, как ее мать, я должна была ее немножко отпустить - ответила Дина. - Когда она уехала в Лос-Анджелес, ей было 19. И мне пришлось ее отпустить, и позволить ей жить и ошибаться, падать, подниматься и выживать. Без неудач не бывает успеха. Я всегда была близко, но ты не можешь запретить своему ребенку шляться по клубам, а потом пьяной садиться за руль. Нет, я этому не попустительствовала, но дети все равно будут делать все то, что они делают в 18 или 19 лет - ты уже теряешь ту власть над ними, тот контроль, которым обладала раньше».