Книга китайского диссидента подмочила репутацию премьера КНР

В Гонконге вышла книга китайского диссидента Юй Цзея «Вэнь Цзябао: лучший актер Китая», в которой автор подвергает критике премьер-министра КНР. Дело в том, что Вэнь Цзябао считается в Китае самым популярным политиком, поскольку является выходцем из народа. Китайцы даже прозвали его «Дедушка Вэнь». Он всегда находится там, где люди страдают от природных катаклизмов, он соболезнует пожилым и утешает пассажиров, застрявших на вокзалах и в аэропортах. Тем не менее, Юй в своей книге утверждает, что все это показное. «Я не первый, кто называет Вэня Цзябао актером. Я давно за ним наблюдаю. Многие принципы его правительства отличаются от того, как он ведет себя перед журналистами и на публике. Иногда они даже противоречат друг другу. На его игру многие купились. Им Вэнь очень нравится, они даже думают, что он реформатор. Я так не думаю», – заявил Юй Цзе в интервью ВВС. В июле этого года Юй был на непродолжительное время задержан полицией. Ему тогда порекомендовали воздержаться от публикации книги, но она все же вышла. Впрочем, на территории континентального Китая в продажу она не поступит, но автор надеется, что его работа станет толчком для начала в китайском обществе дебатов о том, кто такой Вэнь Цзябао, и о том, что значит в стране свобода слова.