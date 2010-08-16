ДіКапріо та Доронін танцювали диско на яхті (ФОТО)

Нерозлучні друзі Леонардо ДіКапріо і російський мільярдер Владислав Доронін весело проводять свою відпустку на розкішній яхті біля берегів Сардинії. Під керівництвом особистого тренера актор і бізнесмен піклуються про власну фізпідготовки, так як навіть у відпустці вони не забувають про користь спорту. Завжди стримані й серйозні на публіці на відпочинку Лео і Владислав дозволили собі розслабитися і довели оточуючим, що з почуттям гумору у них все відмінно. Замість звичайної йоги, якій віддають перевагу обидва знамениті красеня, вони почали на радість очевидцям виконувати дивні рухи тіла. ДіКапріо, одягнений в білу футболку і шорти насилу стримував сміх під час виконання "па", запозичених з відео диско-групи 70-х років Village People, виконавців легендарної Y.M.C.A. ДіКапріо разом зі своєю подругою, моделлю Бар Рафаелі і Доронін з Кембелл зараз насолоджуються відпочинком на курорті мільйонерів в Порто Керво.