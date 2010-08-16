Бывший нардеп Лыжичко присоединилась к кампании "Я против насилия!"

"Большое значение имеет информированность общества о существовании угрозы для нашей жизни и свободы. Вместе мы можем инициировать информационные кампании, которые позволят увидеть проблему шире и будут распространять среди потенциальных жертв знания, которые смогут предупредить ту или иную ситуацию, нарушающую права человека. Ярким примером информационной работы является кампания "Я против насилия!", с помощью которой миллионы украинцев узнают о масштабах проблемы домашнего насилия в Украине и мире. Я присоединяюсь к этой кампании, потому что я против насилия!", – заявила певица. Руслана уже много лет принимает активное участие и инициирует собственные социальные кампании по защите прав человека, направленные на борьбу с существующей проблемой рабства. На Венском Форуме, инициированном Комитетом Организации Объединенных Наций по борьбе с оборотом наркотиков и преступностью, сигнал Русланы "Not for sale" с альбома "Wild Energy" был признан ООН гимном борьбы с торговлей людьми. "Я не могу и не хочу оставаться в стороне глобальной проблемы нашего общества, которая действительно выходит далеко за рамки семьи. Я призываю всех не оставаться безразличными к проблеме и обратить свое внимание на причины и истоки существующей проблемы ради собственной безопасности и безопасности своих близких!", – сказала Руслана. Напомним, ранее к этой кампании присоединился известный украинский исполнитель, лидер группы "НеДиля" Эдуард Приступа, известный под псевдонимом Диля, группа С.К.А.Й., а также певицы Катерина Бужинская, Светлана Лобода, Оксамита, Марина Одольская, Lilu. Информационная кампания "Я против насилия!", инициированная Министерством семьи, молодежи и спорта и программой Европейского Союза "Права женщин и детей в Украине", пройдет на протяжении августа по всей Украине. Целью кампании является изменение стереотипов о том, что домашнее насилие должно оставаться за закрытой дверью. Акцию поддерживают также известные личности Украины и общественные деятели. В рамках акции распространяются браслеты с надписью "Я против насилия", а также информационные карточки, на которых указаны телефоны горячей линии по предотвращению насилия. Также по Украине размещена наружная реклама в поддержку акции и проводится информационная кампания в СМИ.