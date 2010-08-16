Герман купила детям из Нежинского интерната мобильные телефоны

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна Герман в интервью ИМК сообщила, что постоянно созванивается с воспитанниками из Нежинского интерната для детей с поражением центральной нервной системы. "Я держу постоянную связь с детьми Нежинского интерната, - сообщила сегодня Герман. - Дети мне звонят постоянно. Они звонили мне вчера целый день - и днем, и вечером. Мы договорились, что будем на постоянной связи. Я купила несколько мобильных телефонов, зарядила их, дала свой номер, и они (дети из интерната) со мной на постоянной связи". Также в комментарии ИМК замглавы АП отметила: "Мы договорились встретиться с детьми в следующую субботу, постараемся во время выходных все время с ними встречаться, но первое, что я хотела, - чтобы мы отправили этих детей на море или в какое-то красивое место. Чтобы они не сидели закрытыми в этом душном интернате, чтобы они имели возможность отдохнуть, оздоровиться и иметь серьезный медицинский осмотр. Мы сейчас над этим работаем... Это большое безобразие, что в такое жаркое лето дети сидят закрытыми в том интернате. Это вещь, которую немедленно нужно исправить". Кроме того, Анна Герман сообщила, что встречалась с Президентом Виктором Януковичем и доложила ему о ситуации в Нежинском интернате. По ее словам, Президент выразил обеспокоенность услышанным: "Президент был потрясен и глубоко обеспокоен. Виктор Янукович сказал, что надо немедленно проинспектировать все такие интернаты (а мы имеем таких в Украине 3). Он был удивлен, что эти интернаты не были проинспектированы. Неизвестно, что там делается, все пошло на самотек. Дети там не лечатся, а просто выживают". Как сообщалось, на прошлой неделе СМИ проинформировали, что Анна Герман будет ухаживать за воспитанниками Нежинского интерната для детей с поражением центральной нервной системы (Черниговская область), которые находятся в реанимации.