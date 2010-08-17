Лавриновичу купили Мерседес за миллион

Государственное предприятие "Информационный центр", которое входит в структуру Минюста 3 августа подписало договор о приобретении у ООО "АД "Украина - Мерседес-Бенц" одного автомобиля по цене 1,11 млн. грн. Об этом "proUA" сообщили в Министерстве экономики. Кроме того, 29 июля это же предприятие подписало договора о приобретении двух автомобилей по цене 277,1 тыс. грн. и 274 тыс. грн. у ООО "Паритет Моторс". Таким образом, за несколько дней предприятие подписало договора на покупку трех автомобилей общей стоимостью около 1,65 млн. грн. Напомним, ранее народный депутат Геннадий Москаль (НУНС) возмутился по поводу того, что Управление ГАИ Главного управления МВД в Киевской области купило автомобиль Cadillac Escalade по цене около 1 млн. грн. По информации парламентария, этим автомобилем пользуется министр внутренних дел Анатолий Могилев. В конце 2004 года НАК "Нафтегаз Украины" под руководством Алексея Ивченко за госсредства купила новый автомобиль "Мерседес" по цене 1 млн. грн., который впоследствии Ивченко пришлось продать.