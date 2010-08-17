Скандал! Дочь чиновницы сядет за смертельное ДТП

Суд приговорил дочь иркутской чиновницы, сбившую на своей иномарке двух сестер на тротуаре, к трем годам колонии-поселения. При этом Анна Шавенкова начнет отбывать наказание лишь 6 марта 2024 года - когда ее ребенок достигнет 14-летнего возраста, решил Кировский районный суд Иркутска. Кроме того, Шавенкова, дочь председателя областного избиркома, лишается права управлять автомобилем сроком на три года. До вступления приговора в законную силу женщина останется под подпиской о невыезде. Приговор может быть обжалован в областном суде в течение 10 суток. "Шавенкову обязали встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства для контроля за ее поведением. Вещественное доказательство по уголовному делу - автомобиль Toyota Corolla - будет передано Шавенковой. Компакт-диск с видеозаписью ДТП будет храниться в материалах уголовного дела", - отметил представитель суда. Страшное ДТП произошло в центре Иркутска 2 декабря 2009 года. Шавенкова выехала на тротуар, где сбила двух сестер-студенток - Юлию и Елену Пятковых. По некоторым данным, перестраиваясь из ряда в ряд, неопытная лихачка перепутала педали газа и тормоза и потеряла управление. Елена Пятакова позднее скончалась в больнице, не приходя в сознание. Юлия получила множественные переломы ног, таза, повреждения позвоночника, разрыв печени. Она на всю жизнь осталась инвалидом. Дело взывало огромный резонанс благодаря тому, что в интернет попала видеозапись с места происшествия, где отчетливо видно, как иномарка Шавенковой буквально смела двух девушек и впечатала их в стену здания. Больше всего зрителей возмутило то, что женщина даже не подошла к сбитым ей пешеходам, а первым делом начала осматривать повреждения автомобиля. Скорую помощь вызвали прохожие. В интернете появились слухи о том, что Анна Шавенкова проходит по делу как свидетельница, а не как обвиняемая. В милиции, однако, вскоре опровергли эти данные. Следственный отдел Главного следственного управления при ГУВД по Иркутской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека). Сама Анна утверждала, что ее поступок стал следствием шока. Мать преступницы, председатель Избиркома Иркутской области Людмила Шавенкова, заявила тогда, что Анну "просто кинули на растерзание, потому что она дочь политика". "Я не какая-нибудь махровая чиновница, а моя дочь не оторва", - отмечала Шавенкова-старшая.