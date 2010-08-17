Скандал! Дочь чиновницы сядет за смертельное ДТП

17 августа 2010, 10:07

Суд приговорил дочь иркутской чиновницы, сбившую на своей иномарке двух сестер на тротуаре, к трем годам колонии-поселения. При этом Анна Шавенкова начнет отбывать наказание лишь 6 марта 2024 года - когда ее ребенок достигнет 14-летнего возраста, решил Кировский районный суд Иркутска. Кроме того, Шавенкова, дочь председателя областного избиркома, лишается права управлять автомобилем сроком на три года. До вступления приговора в законную силу женщина останется под подпиской о невыезде. Приговор может быть обжалован в областном суде в течение 10 суток. "Шавенкову обязали встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства для контроля за ее поведением. Вещественное доказательство по уголовному делу - автомобиль Toyota Corolla - будет передано Шавенковой. Компакт-диск с видеозаписью ДТП будет храниться в материалах уголовного дела", - отметил представитель суда. Страшное ДТП произошло в центре Иркутска 2 декабря 2009 года. Шавенкова выехала на тротуар, где сбила двух сестер-студенток - Юлию и Елену Пятковых. По некоторым данным, перестраиваясь из ряда в ряд, неопытная лихачка перепутала педали газа и тормоза и потеряла управление. Елена Пятакова позднее скончалась в больнице, не приходя в сознание. Юлия получила множественные переломы ног, таза, повреждения позвоночника, разрыв печени. Она на всю жизнь осталась инвалидом. Дело взывало огромный резонанс благодаря тому, что в интернет попала видеозапись с места происшествия, где отчетливо видно, как иномарка Шавенковой буквально смела двух девушек и впечатала их в стену здания. Больше всего зрителей возмутило то, что женщина даже не подошла к сбитым ей пешеходам, а первым делом начала осматривать повреждения автомобиля. Скорую помощь вызвали прохожие. В интернете появились слухи о том, что Анна Шавенкова проходит по делу как свидетельница, а не как обвиняемая. В милиции, однако, вскоре опровергли эти данные. Следственный отдел Главного следственного управления при ГУВД по Иркутской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека). Сама Анна утверждала, что ее поступок стал следствием шока. Мать преступницы, председатель Избиркома Иркутской области Людмила Шавенкова, заявила тогда, что Анну "просто кинули на растерзание, потому что она дочь политика". "Я не какая-нибудь махровая чиновница, а моя дочь не оторва", - отмечала Шавенкова-старшая.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять