Легендарний футболіст йде в президенти

Легендарний футболіст Джордж Веа збирається висовувати свою кандидатуру на президентських виборах у Ліберії. 44-річний Веа вже боровся за найвищу державну посаду в своїй країні в 2005 році. Пороте тоді він програв Ерлен Джонсон-Сарліф. Тоді головним недостатком футболіста називали відсутність вищої освіти. Настирливий Веа виправив цю ситуацію. Він провчився 4 роки в одному із американських університетів. Зараз він є кандидатом у президенти від Конгресу демократичних змін. Джордж Веа - справжня легенда світового футболу. Він - володар Золотого м'яча 1995 року. Він відомий своїми виступами за французькі "Монако" та ПСЖ, італійський "Мілан" та англійський "Челсі".