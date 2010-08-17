Господа! К нам едет Пэрис Хилтон

17 августа 2010, 11:04

Уже третьего сентября в Киев впервые прилетит известная на весь мир скандалистка и светская львица 29-летняя Пэрис Хилтон, чтобы зажигать на юбилейном, 20-м по счету, конкурсе красоты «Мисс Украина 2010», который пройдет 4 сентября во Дворце «Украина» (билеты стоят от 100 грн.). Гонорар, за который эпатажная блондинка (ее пригласил владелец конкурса — бизнесмен Александр Онищенко) не только выберет первую красавицу, но и споет на вечеринке после шоу, — пока не разглашается. Но поговаривают, что за подобные «выступления» Пэрис запрашивает миллион долларов! А компанию звездной гостье на «Мисс Украина 2010» составят Жан-Клод Ван Дамм, Ева Лонгория, Франческа Версаче (племянница Донателлы Версаче), Крис Норман и другие знаменитости. Как мы узнали, прежде чем появиться на публике, Хилтон намерена хорошенько выспаться. «Пэрис же летит из Лос-Анджелеса, а это почти десять часов, так что после тяжелого перелета будет отдыхать у себя в номере, который, согласно ее райдеру, обязательно должен быть люкс, — рассказали нам организаторы, которые сейчас решают, в какой номер самого дорогого отеля Киева «Интерконтиненталь» «прописать» эпатажную блондинку. — Это могут быть посольские апартаменты или те, что еще дороже, — королевские или президентские. Но в отеле нам сказали, что хотят ей дать лучший, — возможно, президентский (стоит этот номер 12,5 тысячи евро в сутки. — Авт.), конечно, при условии, что он не будет ранее занят кем-то из VIP-персон». А в придачу к этим апартаментам (на площади 378 кв м располагаются две спальни, столовая и кухня, гостиная, большая мраморная ванная, личный кабинет и даже комната для охраны) Пэрис получит личного дворецкого, бесплатный доступ к бару и отельный лифт. Впрочем, хоромами экс-наследницу сети отелей «Бэррон Хилтон» (три года назад дедушка Пэрис лишил внучку полагавшихся ей $60 млн за все ее дерзкие вы¬ход¬ки на вечеринках, вождение машины в пьяном виде и последующее заключение в тюрьму) — вряд ли удивишь. Разве что новыми пейзажами из окна: например, Михайловской площадью и собором, на которые будет открываться вид из ее номера. Как нам рассказали, Хилтон уже потребовала охрану — по столице ее будут сопровождать четыре бодигарда. К тому же, ездить она будет на «Мерседесе» и завтракать из серебряных приборов прямо в номере. «Просьб, чтобы на столе были блюда и из украинской кухни, пока не было, — говорят организаторы. — Не предупреждала Пэрис и о своих собачках, с которыми любит путешествовать по миру. Зато уже четко дала понять, что одной вечеринкой — у нас после конкурса запланировано afterparty в одном из столичных клубов, на котором Пэрис споет свои последние хиты, — не ограничится и будет гулять до утра». Намерена Хилтон и осмотреть украинскую столицу. Блондинке устроят экскурсию по маршруту Сильвестра Сталлоне (недавно презентовал у нас свою картину «Неудержимые») — Киево-Печерская Лавра, Ладья, набережная...

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