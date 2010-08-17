Анджелина Джоли любит секс в джакузи

Интересные подробности об интимной жизни Анджелины Джоли и Брэда Питта поведали сотрудники отеля Claremont Hotel в Беркли, где сейчас живет звездная пара. Звезды проживают в гостинице вместе с детьми и прислугой, так как сейчас Питт занят в этом городе на съемках фильма Moneyball. «Мы готовились к их визиту так, будто это военная операция», - сообщает источник По его словам, пара занимает целый этаж, притом окна во всех номерах оклеены специальной пленкой, чтобы никто не мог сделать фото с улицы. Также сотрудники отеля рассказали, что звезды часто резервируют для себя джакузи для романтических свиданий. Для детей в это время они арендуют бассейн, притом на двери вешают специальные наклейки, чтобы никто не смел даже попробовать туда сунуться. По словам работников гостиницы, Брэду и Анджелине явно нравится секс в джакузи, так как они регулярно арендуют ее на всю ночь, сообщает «Экспресс-газета». Кроме того, пара требует от персонала убирать из фойе все журналы со своими изображениями на обложке. Анджелина не раз признавалась в своих интервью, что таким образом они с Брэдом оберегают своих детей от слухов о себе – они не позволяют малышам не только листать журналы, но даже рассматривать их обложки в киосках. Сотрудникам гостиницы приходится изрядно потрудиться, так как фото Питта и Джоли появляются во многих журналах почти каждую неделю.