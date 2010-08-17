"Мисс Украина" соберет знаменитостей со всего мира

Американская светская львица 29-летняя Пэрис Хилтон 3 сентября впервые посетит Украину. Звездная гостья войдет в состав жюри юбилейного, 20-го, конкурса красоты "Мисс Украина 2010", который пройдет 4 сентября во дворце "Украина". Хилтон пригласил в Украину владелец конкурса - бизнесмен Александр Онищенко. Сумма ее гонорара пока не разглашается. Компанию известной светской львице на "Мисс Украина 2010" составят актер Жан-Клод Ван Дамм, актриса Ева Лонгория, племянница дизайнера Донателлы Версаче Франческа Версаче, певец и композитор Крис Норман и другие знаменитости. По словам организаторов, в настоящее время решается вопрос о том, в какой номер престижной столичной гостиницы "Интерконтиненталь" "прописать" американскую гостью. "Это могут быть посольские апартаменты или те, что еще дороже, - королевские или президентские. Но в отеле нам сказали, что хотят ей дать лучший, - возможно, президентский, конечно, при условии, что он не будет ранее занят кем-то из VIP-персон", - отметили организаторы. Кроме того, к услугам Хилтон – личный дворецкий, бесплатный доступ к бару и отельный лифт. Она также потребовала охрану - по украинской столице ее будут сопровождать четыре бодигарда. Организаторы отмечают, что одной вечеринкой - afterparty в столичном клубе, на котором девушка споет свои последние хиты, - светская львица не ограничится и "будет гулять до утра". Знаменитая блондинка намерена во время визита осмотреть достопримечательности Киева. Ей устроят экскурсию по маршруту Сильвестра Сталлоне, который недавно презентовал свою картину "Неудержимые", - Киево-Печерская Лавра, Ладья, набережная.