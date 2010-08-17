Мел Гибсон разбилcя о горный склон в Малибу

Известный американский актер и режиссер Мел Гибсон попал в автомобильную аварию, сообщает AP со ссылкой на калифорнийскую полицию и пресс-секретаря голливудской звезды Алана Нироба. По данным местной дорожно-патрульной службы, инцидент произошел в воскресенье в городе Малибу. Гибсон потерял управление автомобилем, и его Maserati 2008 года выпуска врезался в горный склон. Пресс-секретарь актера Алан Нироб в электронном письме, заявил, что актер в результате аварии не пострадал. Автомобиль получил сильные повреждения, и его пришлось эвакуировать с места происшествия. Как сообщается, у полиции нет основания полагать, что причиной аварии могло стать употребление Гибсоном алкоголя.