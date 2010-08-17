Из-за недуга Богдана Ступки съемки в Мариуполе приостановили

«Комсомолка» уже писала о том, что на выходных легендарный украинский актер Богдан Ступка стал пациентом кардиореанимации. Знаменитому Тарасу Бульбе стало плохо на съемках картины «Однажды в Ростове», которые сейчас проходят в Мариуполе. Как нам стало известно, сейчас Богдан Сильвестрович находится под наблюдением медиков, которые круглосуточно дежурят у его номера в гостинице. - Богдан Сильвестрович отказался от госпитализации, - поделилась с «Комсомолкой» пресс-секретарь продюсерского центра Сергея Жигунова Алена Мажарова. – Несмотря на серьезные опасения врачей относительно его здоровья, актер предпочел остаться в гостинице. С трудом уговорили его «взять больничный» хотя бы на два дня. Сейчас съемки временно приостановлены. Беспокоятся о здоровье своего именитого пациента медики не зря. Со съемочной площадки актера увезли с критическим давлением и болями в сердце. Какой именно диагноз врачи поставили Богдану ступке – строжайший секрет, но медики намекнули – жара и высокое давление могли спровоцировать сердечный приступ. Тем более, что по состоянию здоровья артист уже несколько лет должен находиться под контролем врачей и избегать переутомлений и волнений. Сейчас Богдан Сильвестрович уверяет – уже через два-три дня он будет готов снова войти в кадр. В ближайшее время актеру предстоит отработать сложнейшую сцену. Три дня киношники будут снимать один из ключевых эпизодов фильма – массовый расстрел на площади.