Сестра Бекхэма ходит с протянутой рукой

17 августа 2010, 14:49

Британский футболист Дэвид Бекхэм признался, что он "недоумевает и расстроен", когда выяснилось, что его старшая сестра попросила пособие у государства. 38-летняя Линн - мать троих детей, которая на данный момент проживает с неким Кевином Бриггсом, ранее судимым за применение насилия, - просит у социальных служб порядка 256 долларов в неделю на содержание, в то время как состояние ее младшего брата превышает 195 миллионов долларов. "Дэвид понятия не имел, что Линн нужно пособие. Он купил ей дом, в котором она проживает, и всегда был готов обеспечивать сестру и ее детей", - рассказал источник, близкий к звезде. Отношения между родственниками стали напряженными еще в 1998 году - тогда Бекхэм не одобрил спутника своей безработной сестры Колина Эвери, ранее торговавшего наркотиками. Сейчас Линн Бекхэм и 42-летний Эвери переживают тяжелый бракоразводный процесс. Несмотря на сложные взаимоотношения, Дэвид Бекхем еще 12 лет назад купил своей старшей сестре дом в Эссексе с четырьмя спальными за 390 тысяч долларов. По сведениям издания, новый спутник Линн уже переехал к ней, несмотря на то, что пара познакомилась всего несколько недель назад на Facebook. В прессе уже появились комментарии бывшей девушки Бриггса, матери их общего сына. "Когда он трезвый, все в порядке, но стоит ему выпить - и Кевин становится другим человеком... По-моему, Дэвид Бэкхем не понимает, с каким страшным человеком связалась его сестра". Более того, девушка призналась, что причиной ее окончательного разрыва с Бриггсом стал случай, когда он пытался задушить ее из-за того, что она отказалась сделать ему сэндвич. Однако Дэвид и Виктория Бекхэм, кажется, не слишком обеспокоены прошлым Бриггса - в прошлом месяце пары вместе посетили концерт Уитни Хьюстон в Лондоне, передает proua.com. У Дэвида есть еще младшая сестра, с которой они очень близки - 28-летняя Джоанн. Ей футболист также купил дом в Эссексе за 780 тысяч долларов. Джоанн работает парикмахером. Напомним, что как-то в интервью Дэвид Бекхэм признался: "Единственное, что сказал мне отец - "заботься о своих сестрах" - и я всегда буду выполнять этот завет".

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