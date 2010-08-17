У Тигипко опровергают информацию о его разводе с женой

В пресс-службе лидера партии «Сильная Украина», вице-премьер-министра Сергея Тигипко опровергают информацию о том, что он собирается разводиться со второй женой Викторией Лопатецкой. «Это абсолютная неправда. У Сергея Леонидовича крепкая и дружная семья», - сказала корреспонденту focus.ua Ирина Рудко, пресс-секретарь Тигипко. Напомним, интернет-издание Завтра, со ссылкой на источник из партийного окружения лидера партии «Сильная Украина», распространило информацию о том, что Тигипко «очень устал от гламурной активности своей жены Виктории». Как известно, киевская предпринимательница Виктория Лопатецкая вместе с Сергеем Тигипко с 2004 года. 5 сентября 2009 года они официально зарегистрировали брак. «Впереди всеукраинские выборы в местные советы, поэтому Сергей Тигипко стоит перед дилеммой - или оформить документально развод до выборов, или после», - утверждает источник. - Потому что она (Виктория) активно вмешивается в деятельность «Сильной Украины», контролирует финансы, обзавелась сомнительными связями в регионах, в частности, это касается теневых кругов Одессы», - утверждает источник. Практически идентичные тексты о семейных проблемах Тигипко синхронно появились в нескольких интернет-изданиях. В этом году Сергею Тигипко исполнилось 50 лет. Виктория Тигипко, занимающая 23-е место в рейтинге Фокуса «25 самых успешных бизнес-леди Украины», - президент и совладелец TA Group, президент Одесского международного кинофестиваля.