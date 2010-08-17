Лавринович отказался от Мерседеса за миллион

Министр юстиции Александр Лавринович "настойчиво посоветовал" руководителю Государственного предприятия "Информационный центр", которое находится в управлении Минюста, отказаться от приобретенного автомобиля "Мерседес". Об этом заявила заместитель главы АП Анна Герман. По ее словам, Александр Лавринович, узнав о покупке немедленно позвонил руководителю предприятия "Информационный центр" и "настойчиво посоветовал" ему отказаться от таких дорогих приобретений в трудное для страны время. Как стало известно УНИАН, уже принято решение вернуть указанный автомобиль компании, его продала. Ранее сообщалось, что Государственное предприятие "Информационный центр" приобрело автомобиль "Мерседес" стоимостью 1,11 млн. грн.