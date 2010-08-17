Умер бывший президент Италии

Сегодня на 83-м году жизни скончался бывший президент Италии, пожизненный сенатор Франческо Коссига По данным итальянским СМИ, он умер в римской клинике «Джемелли», куда его госпитализировали 9 августа из-за серьезных проблем с дыханием и сердечно-сосудистой системой, передает РИА Новости. Коссига родился 26 июля 1928 года в городе Сассари на Сардинии. Вся его жизнь и политическая карьера были связаны с Христианско-демократической партией Италии, в ряды которой он вступил в 17-летнем возрасте. Будущий политик с детства демонстрировал незаурядные способности. Он досрочно окончил лицей и в возрасте 19 лет получил степень доктора права. Коссига занимал ключевые государственные должности. В 1976-1978 годах возглавлял МВД Италии, но после убийства бывшего премьера Альдо Моро террористами из «Красных бригад» ушел в отставку. С 1979 по 1980 год был председателем Совета министров Италии, а с 1983 по 1985 год возглавлял Сенат национального парламента. В июне 1985 года Коссига в возрасте 56 лет был избран восьмым президентом Италии, став самым молодым главой государства в истории республики. В апреле 1992 года, за два месяца до окончания своего мандата, он ушел в отставку с поста главы государства после обвинений в нарушении Конституции и угрозы импичмента. После отставки Коссига - как и все бывшие президенты Итальянской республики - стал пожизненным членом Сената.