На 25-летие дочери Суркиса в Монако созвали 200 гостей

На Лазурном берегу Франции — наплыв русских и украинцев. Вечеринка на вечеринке, где богатые и знаменитые отмечают свадьбы, дни рождения или закатывают увеселительные балы. Там же отметил день рождения своей старшей дочери Марины и президент ФК «Динамо» Игорь Суркис. Как пишет в своем блоге известный российский светский хроникер Божена Рынска, 25-летие девушки праздновали на веранде нового отеля «Монте-Карло Бей». Зал разукрасили в испанском стиле. Всего на празднество пригласили около 200 гостей, в основном из бизнес-кругов, был замечен и композитор Игорь Крутой. Развлекали публику ансамбль «Шалом» из Берлина, представители российского «Комеди-клаба» и Потап с Настей Каменских. А вот София Ротару с детьми, внуками и сестрами, которая, как мы писали, отмечала свое 63-летие в ресторане «Золотая коза», в окрестностях Монако, спустилась с гор на «афтепати» «Бала цветов». Там, в ресторане «Пацифик», она приняла поздравления от Николая Баскова, который не успел ее поздравить из-за того, что вел очередную вечеринку. К слову, на балу были замечены такие знаменитости, как рэпер Тимати, клипмейкер Павел Худяков, певица Мария ЛаСкала и многие другие. Звезды обменивались любезностями, ели-пили-веселились и пели караоке.