Янукович поехал на Сорочинскую ярмарку

Президент Виктор Янукович отбыл в Полтавскую область на Сорочинскую ярмарку. Об этом сообщил представитель пресс-службы президента. Глава государства примет участие в торжественном открытии ярмарки. В ярмарке 17 по 22 августа будут участвовать украинские, российские, молдавские, польские, грузинские, белорусские, немецкие и польские предприятия. Информация, распространенная в некоторых СМИ 17 августа о выселении людей из миргородского санатория имени Гоголя в связи с прибытием высокопоставленных должностных лиц на Национальную Сорочинскую ярмарка, не отвечает действительности. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці". "Никакой проблемы нет. Из санатория никого не выселяют. Все ведомственные здравницы, принадлежащие "Укрзалізниці" работают в обычном режиме, в том числе и миргородский санаторий. Двери оздоровительного заведения открыты для всех гостей и желающих отдохнуть", - заявил генеральный директор "Укрзалізниці" Михаил Костюк. Как сообщили накануне некоторые СМИ, перед приездом Виктора Януковича на Сорочинскую ярмарку из миргородского санатория имени Гоголя переселяют людей, приехавших на отдых. Ежегодно Сорочинскую ярмарку посещает около 1 миллиона человек. Напомним, что около 500 милиционеров будут обеспечивать общественный порядок во время проведения Национальной Сорочинской ярмарки (село Великие Сорочинцы, Миргородский район, Полтавская область) с 17 по 22 августа.