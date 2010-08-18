Мисс Украина-Вселенная будет выступать в платье из колосков

Обладательница титула Мисс Украина-Вселенная, 23-летняя Анна Пославская презентовала национальный костюм, в котором будет представлять Украину на Международном конкурсе красоты Мисс Вселенная-2010 Наряд для Пославской создавала украинский дизайнер Марина Ассаулюк. Платье сшито из настоящих колосков и представлено в виде снопа пшеницы, украшенного голубой лентой. Над созданием платья дизайнер работала около четырех месяцев, каждый колосок пришит вручную, всего на создание костюма ушло несколько тысяч колосков. Как сообщает «Газета по-киевски», также Пославская продемонстрировала прическу, с которой будет дефилировать на сцене конкурса. Это коса-веночек в стиле бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. На традиционном благотворительном аукционе Анна представит картину с подсолнухами, которую сама вышивала полгода. Международный конкурс красоты Мисс Вселенная-2010, состоится 23 августа в Лас-Вегасе.